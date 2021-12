- Ponieważ wskazuje jasno, że chodzi o czyn „wyczerpujący znamiona”, a więc musiałoby to być przestępstwo, do którego znamion należy użycie pojazdu mechanicznego. Określenie to musiałoby więc być wpisane do przepisu, bo znamieniem jest taka cecha zdarzenia, która wprost wynika z przepisu mówiącego o danym przestępstwie - wyjaśnia prof. Małecki. - A w obowiązującym kodeksie karnym nie ma takiego zabójstwa ani takiego uszczerbku na zdrowiu, w którego znamionach określone byłoby, że sprawca popełnia je za pomocą pojazdu mechanicznego. Zatem w obecnym stanie prawnym wprowadzany przepis będzie pusty, bo odsyła do przestępstwa nieznanego ustawie karnej - dodaje.