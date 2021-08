Inna sprawa, że kary za manipulację wskazaniami tachografu już są surowe. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.) mogą wynieść 10 tys. zł, a za posługiwanie się cudzą kartą kierowcy – 3 tys. zł. Ale to nie wszystko. Od kwietnia 2019 r. obowiązuje art. 306a kodeksu karnego . Przepis ten w zamyśle twórców miał służyć karaniu za cofanie licznika przebiegu pojazdu, jednak został tak zredagowany, że karą do 5 lat pozbawienia wolności zagrożone są również przypadki ingerowania w tachograf.