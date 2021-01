WSA posiłkował się dodatkowo treścią innego przepisu, zgodnie z którym w przypadku „łączonym” (gdy część punktów karnych otrzymano w okresie bez sankcji , a część – już podczas jej obowiązywania) należy stosować stan prawny na dzień popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie dopuszczalnej puli. Zatem tym bardziej powinien on obowiązywać w przypadku wszystkich naruszeń. Co za tym idzie, skoro do uzyskania punktów karnych doszło zanim przepis przywracający sankcję wszedł w życie, to nie znajduje on zastosowania do sytuacji skarżącego.