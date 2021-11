Teczki dowodowe (zwane też kopertami dowodowymi) stanowią cenne źródło informacji o przodkach dla osób prowadzących badania genealogiczne. Były zakładane przy składaniu pierwszego wniosku o dowód osobisty, zawierają nie tylko zdjęcia, lecz także inne dane . Dlatego też pewien badacz wystąpił o teczkę swojego wuja, brata prababci, do prezydenta miasta. W uzasadnieniu napisał, że dokumenty są mu potrzebne do celów genealogicznych oraz że posiada interes prawny w ich uzyskaniu, jakim jest ochrona dóbr osobistych, w tym przypadku odnosząca się do czci i pamięci osób zmarłych. Prezydent odmówił z tego powodu, że wnioskodawca nie należy do najbliższej rodziny zmarłego. Badacz w odwołaniu do wojewody argumentował, że przepisy w żaden sposób nie różnicują wnioskodawców będących krewnymi od osób trzecich, tworząc jedną, ogólną kategorię „inne podmioty”. Są one wskazane w art. 75 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 816). Zgodnie z tym przepisem inne podmioty, aby uzyskać dostęp do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, muszą wykazać interes prawny. Są nim dobra osobiste, a konkretnie kult osoby zmarłej.