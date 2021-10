Z projektu, który został już opublikowany na stronie inicjatywy, wynika, że oprócz zapowiadanej w trakcie konsultacji społecznych walki z procederem sprzedawania lub komercyjnego wykorzystywania starych cmentarzy, np. pod zabudowę, uregulowane zostaną w nim również kwestie dotyczące m.in. prawa do grobu, wymogów stawianych nekropoliom czy też utworzenia ich rejestrów. Jego autorzy proponują również rejestr, w którym jeszcze za życia będzie można zadeklarować preferowaną formę pochówku bądź wyrazić wolę przekazania swoich zwłok do celów naukowych. Po śmierci dane te będą jawne i dostępne za pomocą narzędzi teleinformatycznych. Wszystko po to, by osoby najbliższe jeszcze przed otwarciem testamentu (co ma zazwyczaj miejsce już po pochowaniu zwłok) mogły zasięgnąć informacji o woli zmarłego.