Sprawa może być także skierowana do sądu, a ten alternatywnie może również zastosować karę nagany. Zgodnie z art. 36 k.w. naganę można orzec wtedy, gdy ze względu na charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy należy przypuszczać, że zastosowanie tej kary jest wystarczające do wdrożenia go do poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego. Zatem z powyższego należy wnioskować, że co do zasady sprawca dokonanych zanieczyszczeń może odpowiadać w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia i zostać ukarany jedną z dwóch rodzajów kar.