Wojewódzki Sąd Administracyjny zwrócił też uwagę na to, że spółka sama uzupełniła stan faktyczny – w zażaleniu. Dyrektor KIS powinien był więc ponownie przeanalizować przedstawiony stan faktyczny. Jeśli nadal miałby przypuszczenie, że do czynności spółki może mieć zastosowanie klauzula generalna, to powinien był ponownie zwrócić się do szefa KAS o opinię, informując go o zmienionym, uzupełnionym stanie faktycznym. Jeżeli natomiast uzupełnienie stanu faktycznego przez spółkę rozwiało wątpliwości dyrektora KIS, to powinien był on wydać interpretację indywidualną – stwierdził Wojewódzki Sąd Admninistracyjny.