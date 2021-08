Mimo to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania w interpretacji wydanej w marcu 2021 r., która została zaskarżona do WSA w Lublinie. Stwierdził, że chcąc skorzystać z ulgi, podatnik musiałby udowodnić, iż zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania z wbudowaną pompą ciepła faktycznie przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej. A to może potwierdzić wyłącznie ekspertyza sporządzona w formie audytu energetycznego – wyjaśnił.