W uchwale z 24 maja br. NSA stwierdził, że zanim przyczynę wszczęcia takiego postępowania przeanalizuje sąd, najpierw powinien to zrobić organ podatkowy. Co więcej, organ powinien to wyjaśnić już w uzasadnieniu decyzji. Powinien wskazać m.in. stosowne dowody i opisać chronologię czynności karnoprocesowych – podkreślił NSA. Uznał to za konieczne, aby z jednej strony zagwarantować podatnikowi, że postępowanie jest prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, a z drugiej umożliwić sądowi ocenę, czy organ prawidłowo zastosował art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji.