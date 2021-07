Do Sejmu trafił wczoraj projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw . Zmienia ona datę wejścia w życie poprzedniej noweli. Projekt wprowadza zapis, zgodnie z którym minister cyfryzacji wraz z szefem MSWiA ogłosi w Dzienniku Urzędowym komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Ma on zostać wydany co najmniej 14 dni przed przejściem na dowody osobiste z podwójną cechą biometryczną.