Sąd lekarski ukarał lekarkę naganą za źle przeprowadzony zabieg powiększania piersi u pacjentki. Orzeczenie to zapadło w nietypowych okolicznościach, bo kobieta była wprawdzie lekarzem posiadającym wszystkie wymagane uprawnienia – tyle że o specjalności niemającej nic wspólnego z chirurgią plastyczną. Była bowiem dyplomowanym stomatologiem. Zmieniła jednak profesję na bardziej lukratywną, gdy na rynku pojawił się żel do przeprowadzania zabiegów kosmetycznych i zabiegów medycyny estetycznej. Miał być on tańszą i prostszą alternatywą dla powiększania piersi implantami, bo wystarczyło wstrzyknięcie odpowiedniej dawki żelu za pomocą wenflonu. Niestety zabiegi te powodowały po pewnym czasie poważne komplikacje zdrowotne, które w niektórych przypadkach skończyły się nawet mastektomią. W efekcie specyfik został wycofany. Gdy żel był jeszcze dozwolony, zabiegi powiększające piersi przeprowadzali nie tylko lekarze (dowolnej specjalizacji), ale nawet osoby bez kwalifikacji medycznych. Wystarczyło przejść kilkugodzinny kurs organizowany przez przedstawicieli producenta. Taki kurs ukończyła też opisywana dentystka.