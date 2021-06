Z opisu czytelnika wynika, że doszło do naruszenia posiadania przedsiębiorcy prowadzącego warsztat samochodowy. W stosunku do takiego bezprawnego zachowania przewidziano obrony mechanizm prawny , umożliwiający poszkodowanemu przywrócenie posiadania, a wynika on z art. 344 k.c. Zgodnie z jego treścią: „Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń”.