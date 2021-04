Europoseł PO Andrzej Halicki przypomina, że co do zasady znaczenie ma finalny dokument, nie ma tu votum separatum, a rozporządzenie powinno być wdrożone in extenso, czyli w całej rozciągłości. – Tu jest 16 paragrafów będących źródłem prawa i 48 punktów, które są intencjonalne i kierunkowe. To oznacza, że jest to działanie pożądane, ale nie obligatoryjnie czy obowiązkowe. W związku z tym na razie nie będzie podstawy do zaskarżenia braku takich przepisów w prawie polskim. Ale to dyskusja, która do nas wróci – ocenia europoseł.