W sprawie rozstrzygniętej przez białostocki WSA spór z fiskusem rozpoczął się od uchwały z maja 2014 r., w której wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) postanowili przekształcić ją w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowy podmiot o identycznym profilu jak dotychczas został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w czerwcu 2014 r. Następnie wspólnicy wnieśli posiadane udziały w przekształconej spółce do innej spółki z o.o. – w drodze wymiany udziałów. Kolejnym krokiem była sprzedaż udziałów przez nową spółkę na rzecz wspólników. To pozwoliło wycenić te udziały według ich wartości rynkowej, a wspólnikom – uniknąć podatku, który musieliby zapłacić, gdyby otrzymali bezpośrednio majątek likwidowanego podmiotu.