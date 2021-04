Początkiem sprawy było postępowanie dyscyplinarne przeciwko dentyście za błędy w sztuce lekarskiej i nieudostępnienie pacjentce (na jej wyraźne żądanie) dokumentacji medycznej. Miał on przeprowadzić w sposób nieprawidłowy zabiegi protetyczne, narażając kobietę na kosztowne poprawki u innych lekarzy. Pacjentka złożyła też stosowną skargę do Izby Lekarskiej i zamierzała wytoczyć lekarzowi proces. Nie udało jej się to ze względu na brak dokumentacji – stomatolog nie tylko odmówił jakichkolwiek informacji i danych dotyczących leczenia, lecz także zakwestionował fakt swoich błędów. Wobec braku dokumentacji sądy lekarskie – nie mając dostatecznych dowodów – uniewinniły mężczyznę z zarzutów dotyczących błędów medycznych, ale nałożyły na niego karę pieniężną (5 tys. zł) za niewydanie dokumentacji. Naczelny Sąd Lekarski (NSL) podtrzymał to orzeczenie i kara stała się prawomocna.

Obrońca stomatologa złożył przeciwko temu orzeczeniu kasację do Sądu Najwyższego. Zarzucał w niej, że kara była niewspółmierna do czynu, i stawiał poważne zarzuty proceduralne.

Tymczasem w dotychczasowych sprawach dyscyplinarnych dentysta i jego pełnomocnik niezbyt poważnie podchodzili do kwestii sądowych – na rozprawach składali liczne wnioski, niekiedy służące ewidentnemu przeciąganiu postępowania, notorycznie nie odbierali także z poczty pism procesowych. Tak się też stało w przypadku wezwania na rozprawę przed NSL. Choć awiza trafiły do skrzynek pocztowych w kancelarii obrońcy i u obwinionego, nikt nie zgłosił się na pocztę po odbiór przesyłki.

W tym przypadku sprawę wyznaczono w NSL na 13 lutego, a drugie awizo miało datę 28 stycznia i nie zostało odebrane. NSL uznał wezwanie za doręczone i przeprowadził rozprawę, na której zapadło orzeczenie o karze. Choć co do zasady nieodebrane pismo powinno wrócić do adresata, w tym przypadku z niewiadomych powodów przeleżało na poczcie jeszcze około dwóch tygodni i pełnomocnik lekarza odebrał je 17 lutego, czyli już po rozprawie w NSL i wydaniu orzeczenia. Z tego powodu kolejnym punktem kasacji było pozbawienie prawa do obrony obwinionego. Zdaniem obrony skoro pismo pozostawało na poczcie i zostało przez niego odebrane, sprawa przed NSL nie powinna się odbyć pod nieobecność obwinionego i jego obrońcy.

SN odniósł się też do przewinienia, za które został ukarany lekarz. – Nie ma wątpliwości, że mimo monitów wymierzona kara pieniężna nie została zapłacona. Mając na uwadze ten fakt oraz zachowanie lekarza w poprzednich sprawach – w których było ono przedmiotem krytyki ze względu na ewidentne nadużywanie prawa do obrony, niestosowne uwagi w stosunku do sądu i rzeczników dyscyplinarnych – należy uznać, że postawa obwinionego jest niegodna lekarza. To przekonanie wzmacnia także uchylenie się od wykonania prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego. To też jest poważne przewinienie dyscyplinarne – stwierdziła w konkluzji sędzia Skoczkowska.