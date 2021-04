W wyroku z 25 marca 2021 r. strasburscy sędziowie zbadali w pierwszej kolejności, czy doszło do naruszenia art. 2 konwencji co do meritum, a więc czy władze nie dopełniły pozytywnego obowiązku ochrony życia obywatela poprzez skuteczniejsze stosowanie przepisów o ruchu drogowym wobec sprawcy. Jak zauważono w uzasadnieniu wyroku, sprawca miał na koncie 32 przewinienia drogowe, w tym jazdę po pijanemu. Pomimo to władze nie podjęły kroków w celu odebrania mu prawa jazdy. Wielokrotne zaniedbania władz krajowych na różnych szczeblach (niepodejmowanie odpowiednich środków przeciwko ciągłemu bezprawnemu zachowaniu D.M.), a tym samym brak zapewnienia skutecznego funkcjonowania w praktyce środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i zminimalizowanie liczby wypadków drogowych, wykraczały poza zwykłe zaniechanie. ETPC uznał w związku z tym, że Chorwacja nie wywiązała się z pozytywnego obowiązku wynikającego z art. 2 konwencji.