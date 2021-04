Dyrektor musi więc ponownie rozpoznać wniosek i ustosunkować się do niego. Oczywiście nie oznacza to, że udzieli żądanych informacji. Jeśli odmówi w formalnej decyzji, to ta będzie podlegała zaskarżeniu. Co istotne jednak, sąd wskazał w swym orzeczeniu na zasadniczą różnicę między kosztami związanymi z zatrudnianiem kapelana przez szpital a wysokością jego wynagrodzenia . Nie są to informacje tożsame.