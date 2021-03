Zeznania świadków – osób znajdujących się na znalezionych zdjęciach, a także członków rodziny, były sprzeczne i niejasne. Nie wynikało z nich, które konkretnie osoby powinny być powołane do spadku. W efekcie sąd I instancji prowadzący postępowanie stwierdził, że testament był prawidłowo sporządzony i ważny (forma odpowiadała wymogom testamentu własnoręcznego, wykluczono ponadto ewentualne zaburzenia psychiczne, które mogłyby wskazywać na ograniczenie świadomości i woli testatora, co skutkowałoby unieważnieniem dokumentu). Niestety sąd uznał jednocześnie, że testament ten jest prawnie bezskuteczny, czyli w praktyce – nie można go wykonać. Sąd stwierdził, że z jego treści nie sposób ustalić jednoznacznie, kogo zmarły ustanowił spadkobiercami. Określenie „przyjaciele” było zbyt szerokie, a odnalezione materiały zdjęciowe także nie rozwiewały wątpliwości. W efekcie sąd powołał do dziedziczenia spadkobierców ustawowych, w tym przypadku rodzeństwo.