Matka niepełnosprawnego dziecka żądała od gminy zapewnienia dowozu jej syna do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w miejscowości położonej w innej gminie. Macierzysty samorząd odmówił, stwierdzając, że wprawdzie zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 2 prawa oświatowego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) ma obowiązek zapewnić dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, ale przepisy nie określają kryteriów wyboru placówki, do której musi zagwarantować im bezpłatny dowóz. Gmina argumentowała, że ośrodek znajdujący się na jej terenie w zupełności wystarcza do realizacji potrzeb syna wnioskodawczyni. Zastrzegła, że rodzic ma wprawdzie prawo wyboru placówki, ale kwestia bezpłatnego dowozu to odrębne zagadnienie. Podnosiła, że gwarantuje transport do ośrodka na terenie swojej gminy, ale nie ma obowiązku (i nie znajduje dla niego uzasadnienia) organizacji darmowego dowozu do placówki położonej w innej gminie.