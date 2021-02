Z obowiązującego art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że majątek dorobkowy obejmuje wszelkie składniki, bowiem zgodnie z tym przepisem z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa – wspólność ustawowa, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, a które składają się na majątek wspólny. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. SN podkreślił, że zgodnie z tymi zasadami wszystko, co nabędą małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa, wchodzi do wspólnego majątku, chyba że przepisy stanowią inaczej. Skoro zaś nieruchomość nie mogła być traktowana jako współwłasność łączna wspólników spółki cywilnej i mienie przedsiębiorstwa, to nie mogła być wyłączona z majątku wspólnego – dorobkowego na podstawie art. 33 pkt 3 k.r.o. Samo nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu udzielonego spółce cywilnej (a w praktyce jej wspólnikom) nie powoduje, że nieruchomość ta staje się współwłasnością łączną, niepodzielnym składnikiem majątku innego podmiotu – podkreślił SN. W tej sytuacji można uznać, że udział w nieruchomości wszedł do majątku wspólnego małżonków.