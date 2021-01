Chodzi o System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT), który służy rejestrowaniu i monitorowaniu przewozu towarów wrażliwych, takich jak: paliwa, oleje smarowe, rozcieńczalniki, alkohole, rozpuszczalniki czy susz tytoniowy. Zgłoszeń do systemu dokonują: przewoźnicy, podmioty wysyłające oraz podmioty odbierające.

Problem polega na tym, że niekiedy to samo naruszenie jest karane wielokrotnie za każde dodatkowe zgłoszenie do systemu SENT. Zwracaliśmy na to uwagę już w poprzednich artykułach, a problem zainteresował także rzecznika MSP Adama Abramowicza. Do jego raportu z 9 grudnia 2020 r. nawiązaliśmy w artykule „Mniej kontroli SENT, natomiast problemem są wciąż kary” (DGP nr 21/2021).