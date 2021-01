W momencie wniesienia pozwu powód miał 72 lata. Jest emerytem, ma długi w wysokości ok. 30 tys. zł, utrzymuje się z niewysokiej emerytury. Toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne , które co miesiąc generuje dodatkowe koszty. Posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, co uniemożliwia mu znalezienie dodatkowej pracy. Córka, na którą płacił alimenty, ma 19 lat, mieszka ze swoją matką. Cierpi z powodu różnorodnych problemów ze zdrowiem, które nie są jednak na tyle poważne, by przyznać jej orzeczenie o niepełnosprawności. Uczęszcza do zaocznego liceum ogólnokształcącego, gdzie zajęcia odbywają się w niektóre weekendy. Obecnie, ze względu na pandemię koronawirusa, prowadzone są zdalnie. Dziewczyna nie pracuje i nie szuka możliwości zatrudnienia się. Jako powód podaje obawę przed bezpośrednimi kontaktami z ludźmi i stresem oraz „zmianę temperatury” związaną z porą roku.