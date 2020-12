Nagromadzenie takich działań poskutkowało masowymi kontrolami przez policję. Na przykład w gdańskim klubie funkcjonariusze byli dwukrotnie. Zaczęło się od tego, że właściciel w mediach społecznościowych zapraszał na „wydarzenie taneczne”. Przy pierwszej wizycie policji tłumaczył, że trwa trening tańca przygotowujący uczestników do zawodów, które mają odbyć się w przyszłym roku. Za drugim razem odbywała się już impreza na ok. 200 osób z alkoholem. Jak informuje pomorska policja , materiał zebrany w sprawie zostanie przekazany pod ocenę sanepidu. Służby sanitarne mogą nałożyć karę administracyjną do 30 tys. zł. Materiały trafią też do prokuratury z wnioskiem o rozważenie wszczęcia śledztwa z art. 165 kodeksu karnego (sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób w wielkich rozmiarach, powodując szerzenie się choroby zakaźnej). Grozi za to do 8 lat więzienia.