Tegoroczna edycja Dnia Otwartego Notariatu, organizowana przez Krajową Radę Notarialną we współpracy z wszystkimi izbami notarialnymi w Polsce, odbędzie się pod hasłem „Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem”. Epidemia koronawirusa spowodowała, że konieczna stała się zmiana dotychczasowej stacjonarnej formuły spotkań – w tym roku notariusze będą udzielali informacji prawnych w trakcie rozmów telefonicznych oraz za pośrednictwem internetu.

W sobotę 28 listopada od godz. 10 do 16 notariusze będą dyżurowali pod numerami telefonów, które można znaleźć na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl. Pytania można też wysłać mailem na adres: pytanie@porozmawiajznotariuszem.pl. Odpowiedzi na nurtujące nas zagadnienia będą udzielane również na czacie i w trakcie transmisji na żywo na profilu Porozmawiaj z Notariuszem na Facebooku.

„Notariusze odpowiedzą na pytania dotyczące bezpieczeństwa majątku i dysponowania nim. Można będzie się dowiedzieć m.in. tego, jak chronić swoje interesy przy przenoszeniu własności nieruchomości, podpisywaniu umów deweloperskich, wynajmowaniu mieszkań oraz dlaczego warto zawrzeć umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego” – tłumaczy Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej.

Bardzo często poruszanym w czasie rozmów z notariuszami zagadnieniem są czynności notarialne umożliwiające dysponowanie majątkiem za życia i na wypadek śmierci. Podczas akcji Dzień Otwarty Notariatu będziemy mogli się dowiedzieć, jak należy sporządzić testament, jak przeprowadzić postępowanie spadkowe oraz w jakich okolicznościach warto zastanowić się nad odrzuceniem spadku. Rejenci wyjaśnią również zasady zawierania umów darowizny i umów o dożywocie, które są popularnymi formami przekazania majątku krewnym lub innym bliskim osobom. Tematem do rozmowy mogą być także sprawy związane z majątkiem rodziny, takie jak małżeńskie umowy majątkowe, umowy o podział majątku wspólnego czy umowy o alimenty.

Dzień Otwarty Notariatu to szansa dla przedsiębiorców, którzy mogą zasięgnąć informacji o wielu sprawach związanych z funkcjonowaniem firm – wiele z nich można załatwić w kancelarii notarialnej. Najczęściej dotyczą one umów sprzedaży nieruchomości, umów pożyczki, zawierania ugód oraz zabezpieczania roszczeń – takie umowy, zawarte w formie aktu notarialnego z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 kpc warto rozważyć, ponieważ niejednokrotnie powalają one zaoszczędzić czas i pieniądze przedsiębiorcy. Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG może być zainteresowana skorzystaniem ze stosunkowo nowej instytucji prawnej, jaką jest zarząd sukcesyjny – notariusze w czasie Dnia Otwartego Notariatu wyjaśnią, w jaki sposób można to zrobić.

Epidemia znacznie ograniczyła możliwość podróżowania. Jeżeli musisz pilnie sprzedać lub kupić nieruchomość bądź dokonać innej czynności prawnej – zapytaj notariusza. Niezależnie od tego czy przebywasz za granicą i musisz dokonać czynności w Polsce, czy przeciwnie, mieszkasz w Polsce, ale chcesz załatwić ważną sprawę poza jej granicami notariusze podpowiedzą, w jaki sposób udzielić pełnomocnictwa, tak aby miało ono skutek transgraniczny.

W tym roku notariuszom będą towarzyszyć eksperci z biura Rzecznika Finansowego, którzy podzielą się wiedzą na temat zawierania umów pożyczki i kredytu oraz uczulą na znajdujące się w nich niekiedy niedozwolone zapisy. Wyjaśnią również co zrobić, jeśli właściciel rachunku bankowego dostrzeże „zniknięcie pieniędzy” z konta oraz jakie kroki powinien powziąć w celu odzyskania środków.

TRANSMISJA ONLINE - 28 LISTOPADA, GODZ. 10 -16 - NOTARIUSZE ODPOWIADAJĄ NA PYTANIA

