Czerwińska: Kwestia wad letalnych jest do rozwiązania

Kwestia wad letalnych jest do rozwiązania; poszukujemy takiego rozwiązania, które będzie zgodne z konstytucją; rozwiązanie nad którym pracujemy musi być precyzyjne, dokładne i nie może pozostawiać żadnych wątpliwości co do zgodności z wyrokiem TK - powiedziała PAP rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.