Muszynianka Sp. z o.o. zamierzała podjąć eksploatację wody mineralnej z położonego 800 metrów od polskiej granicy ujęcia w słowackiej gminie Legnawa. Miało się to odbywać za pomocą prowadzącego do Muszyny rurociągu. Władze Słowacji sprzeciwiły się temu argumentując, że na mocy jej konstytucji wody mineralne stanowią chronione naturalne zasoby państwa i mogą być eksportowane tylko w butelkach lub innych pojemnikach. Można by było temu zaradzić poprzez zbudowanie przez Muszyniankę przy ujęciu własnej rozlewni, co jednak uznano za nieopłacalne.

Dlatego spółka wystąpiła do słowackich władz z żądaniem wypłacenia jej odszkodowania twierdząc, że wprowadzone do konstytucji zastrzeżenie jest sprzeczne z prawem międzynarodowym jak też z polsko-słowacką umową o ochronie inwestycji. Według komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej słowackiego ministerstwa finansów, polskie roszczenia opiewały na 170 mln euro.

Jak czytamy w komunikacie, postępowanie arbitrażowe potwierdziło, że wprowadzony do konstytucji zakaz "nie jest arbitralny i w żaden sposób nie narusza dwustronnej umowy o inwestycjach". Wydane orzeczenie wskazuje, że Słowacja ma "prawo chronienia w pełnym zakresie swych zasobów naturalnych". Arbitrzy zgodzili się ze stanowiskiem powoda, że w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na użytkowanie wody nie przestrzegano formalnie zasady sprawiedliwego i równego traktowania (fair and equitable treatment), ale nie miało to żadnego wpływu na podjęte przez słowackie władze rozstrzygnięcie.