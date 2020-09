W liście przekazanym PAP blisko 700 organizacji społecznych, które poparło jedyną zgłoszoną w terminie określonym przez regulamin Sejmu kandydatkę na Rzecznika Praw Obywatelskich mec. Zuzannę Rudzińską–Bluszcz, zwraca się do premiera, prezydium Sejmu oraz do posłów z wnioskiem o wysłuchanie jej w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i jak najszybsze włączenie do porządku obrad Sejmu wyboru nowego RPO.

"Apelujemy o poparcie Zuzanny Rudzińskiej–Bluszcz w głosowaniu plenarnym" - napisali społecznicy.

Podkreślają przy tym, że "wybór Rzecznika, który jest niezależny od polityków, to warunek konieczny, by zadbać o osoby najsłabsze, sprawiedliwość i prawa człowieka".

"Są wśród nas organizacje świadczące pomoc materialną, prawną, psychologiczną, wspierające rozwój i aktywizację społeczności lokalnych, zachowanie dziedzictwa historycznego, ochrony środowiska i klimatu. Działamy na rzecz dzieci i rodziców, uczniów i nauczycieli, osób wierzących i ateistów, rodzin i sierot, kobiet, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, pacjentów, osób w kryzysie bezdomności, z problemem alkoholowym, imigrantów, mniejszości narodowych i etnicznych, osób nieheteronormatywnych, osób zamieszkujących tereny wiejskie, mniejsze miasta i metropolie, osób zaginionych i ich rodzin, zwierząt, sportowców, pieszych, osób wysiedlonych i ratujących prześladowanych" - napisano.

Zaznaczono, że "wszyscy ci obywatele mają prawo do godnego życia".

"Kiedy ta godność jest naruszana, to często my, przedstawiciele organizacji społecznych, jako jedyni reagujemy, bronimy ich praw i godności. Rzecznik Praw Obywatelskich to dla nas – organizacji społecznych – sojusznik w upominaniu się o godne życie osób, na rzecz których działamy. I takiego Rzecznika chcemy" - dodano.

Organizacje społeczne przypominają, że kandydatura Rudzińskiej-Bluszcz uzyskała poparcie klubów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. "Kandydatka spotkała się także i przedstawiła swój program przedstawicielom klubu Prawa i Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta, koła Konfederacji oraz przedstawicielom Kukiz’15 i Porozumienia. I choć nie uzyskała poparcia koalicji rządzącej, nie spotkała się z jej negatywną opinią" - wskazano.

"Fakt, że w terminie określonym przez Regulamin Sejmu nie została przedstawiona żadna inna kandydatura, daje nadzieję, że i Państwo – posłanki i posłowie – wzniesiecie się w sprawie wyboru RPO ponad partyjne podziały, tak jak wznieśli się Państwo ponad nie w przypadku, walczącego o prawo do wolności i demokrację, społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi" - czytamy w liście.

Aby porządek najbliższego posiedzenia Sejmu, zaplanowanego na środę i czwartek, został rozszerzony o powołanie nowego Rzecznika Praw Obywatelskich domaga się także klub Lewicy. W poniedziałek szef klubu Krzysztof Gawkowski skierował pismo w tej sprawie do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

W rozmowie z PAP szef sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Marek Ast (PiS) powiedział, że nie wie, czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie rozpatrywana sprawa wyboru nowego RPO, a decyzja w tej sprawie należy do marszałek Sejmu. "Jeżeli marszałek wprowadzi ten punkt do porządku obrad, to oczywiście zwołam komisję i komisja sporządzi stosowaną opinię" - zadeklarował Ast.

"Ale na dzisiaj takiej decyzji nie ma. Myślę, że nic się nie dzieje, obowiązki RPO pełni dotychczasowy Rzecznik Adam Bodnar" - dodał poseł PiS.

Na uwagę, że kadencja Bodnara upłynęła 9 września, odparł, że ustawa przewiduje, że do chwili wyboru nowego RPO obowiązki na tym urzędzie sprawuje dotychczasowy rzecznik. "Więc ciągłość będzie zachowana i przerwy ani bezkrólewia nie będzie" - podkreślił Ast.

Do 10 sierpnia posłowie mogli zgłaszać kandydatury na następcę Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich. Kluby: Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zgłosiły w Sejmie kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz wspartą przez blisko 700 organizacji społecznych. Zgodnie z ustawą o RPO dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez swego następcę. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

Rudzińska-Bluszcz pracuje jako koordynatorka strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 10 lat – zarówno w imieniu RPO, jak i wcześniej pro bono – występuje w sądach w imieniu konkretnych ludzi w sprawach dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami, czystego powietrza, praw dzieci i osób starszych, wolności słowa. W 2016 r. weszła jako przedstawicielka Rzecznika do Zespołu Analiz Systemowych przy Prezydencie RP – grona ekspertów działających ponad podziałami w sprawach obywatelskich.