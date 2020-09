O swojej decyzji Wójcik poinformował na Twitterze. "W poniedziałek wystąpię do Prokuratora Generalnego o skierowanie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Chodzi o unieważnienie przez sąd uchwały o przeciwdziałaniu ideologii LGBT. To odpowiedź na prośby mieszkańców gminy" - napisał wiceszef MS.

W rozmowie z PAP wiceszef MS poinformował, że w poniedziałek w Istebnej zorganizuje konferencję prasową na ten temat.

We wrześniu ub.r. rada gminy Istebna przyjęła uchwałę w sprawie powstrzymania ideologii LGBT. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zaskarżył ją Rzecznik Praw Obywatelskich. Sąd w połowie lipca br. stwierdził nieważność uchwały. Uznał, że samorząd przekroczył uprawnienia i podjął ją z naruszeniem prawa. Uznał też, że uchwała dyskryminuje osoby o innej niż heteroseksualna orientacji i tożsamości seksualnej.

Wyrok jest nieprawomocny. Samorząd może złożyć skargę kasacyjną do NSA. Wójt Istebnej Łucja Michałek przekazała, że rada na ostatniej sesji zdecydowała większością głosów, by jej nie składać. "Wiem, że mieszkańcy chcą wyrazić sprzeciw wobec tego stanowiska i będą zbierane podopisy. Jak to się rozwinie, trudno mi powiedzieć" – powiedziała wójt w rozmowie z PAP.