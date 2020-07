Tylko do czwartku można składać do Sądu Najwyższego protesty wyborcze przeciwko wyborowi prezydenta. Do 3 sierpnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu ma czas na podjęcie uchwały ws. ważności wyboru prezydenta. Zaprzysiężenie prezydenta odbędzie się 6 sierpnia.