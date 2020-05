Projekt rządowego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w czasie epidemii trafił właśnie do konsultacji roboczych w związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

Projektowane przepisy zakładają utrzymanie - do odwołania - zakazu organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach. Mowa tam m.in. o zgromadzeniach spontanicznych, czyli odbywających się "w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, których odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej".

Dokument z zakazu organizacji zgromadzeń wyłącza natomiast zgromadzenia organizowane na podstawie zawiadomienia składanego do gminy lub właściwego gminnego, lub miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku, gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone - do wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego.

W przypadku zgromadzeń odbywających się na podstawie zgłoszenia maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, a jego uczestnicy obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.

Zgodnie z projektem - w przypadku zgromadzeń cyklicznych - wojewoda informuje o zgromadzeniach wojewódzkiego inspektora sanitarnego niezwłocznie po wydaniu zgody na zgromadzenie, zaś w przypadku pozostałych zgromadzeń informację taką, do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, przekazuje organ gminy.

Jak zaznaczono w projekcie rozporządzenia, wojewódzki inspektor sanitarny może przedstawić wojewodzie lub organowi gminy opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób w związku z sytuacją epidemiczną w tej gminie. Opinia ta będzie publikowana na stronach Biuletynów Informacji Publicznej właściwych organów oraz przekazywana organizatorowi zgromadzenia.

W przypadku, gdy liczba osób przewidzianych w zgromadzeniu przekracza 50, wojewoda lub organ gminy - zgodnie z projektem - będą musiały wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu. Przedstawiciel ten obowiązany będzie do uwzględniania m.in. uwarunkowań wynikających z opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego.