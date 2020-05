Ministerstwo zwróciło uwagę, że w nowych dowodach osobistych nie ma informacji zawierającej adres zameldowania. Ale wiele instytucji np. banki wymagają od nas takiej informacji. Dlatego trzeba ją formalnie potwierdzić odwiedzając urząd.

Od środy resort uruchomił usługę "pobierz dokument o zameldowaniu", dzięki której uzyskamy dokument potwierdzający zameldowanie.

Aby skorzystać z z niej należy mieć profil zaufany, który można założyć np. przez bankowość elektroniczną.

Chcąc wygenerować dokument potwierdzający zameldowanie należy wejść na stronę www.gov.pl i wybrać tam e-usługę "Pobierz dokument o zameldowaniu", a następnie zalogować się profilem zaufanym.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie swoich danych, w tym aktualny adres lub adresy zameldowania (równocześnie możemy mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego).

Następnie należy wskazać rodzaj adresu (stały, czasowy lub ich brak), dla którego ma zostać wydany dokument i kliknąć "dalej".

Ostatnim krokiem jest sprawdzenie skrzynki odbiorczej na koncie Mój GOV, w której powinien być dokument z informacją o zameldowaniu. Będzie on w formacie PDF; opatrzony dodatkowo elektroniczną pieczęcią Ministra Cyfryzacji.

Resort tłumaczy, że dokument powinien trafić do skrzynki niezwłocznie. W wyjątkowych sytuacjach może to zająć do 10 minut.

Ministerstwo podkreśla, że nie należy go drukować. "Wydrukowana informacja nie będzie już dokumentem. Dokumentem jest tylko w pobranej wersji elektronicznej" - wyjaśniono.