RPO skarży do sądu decyzję premiera zobowiązującą Pocztę Polską do przygotowania wyborów korespondencyjnych

Chodzi o decyzję premiera Mateusza Morawieckiego z 16 kwietnia br. "Przesłanką wstrzymania wykonania decyzji jest poważna i realna obawa, że – wobec jej wykonywania – dojdzie do trwałej zmiany rzeczywistości z poważnym uszczerbkiem dla konstytucyjnych praw obywatelskich.źródło: ShutterStock

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję premiera zobowiązującą Pocztę Polską do przygotowania wyborów korespondencyjnych; chce też wstrzymania tej decyzji do czasu wyroku WSA - poinformowało w środę Biuro RPO.