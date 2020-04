Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest – jak wskazało MZ – w konsultacjach roboczych.

W związku z planowanym na 20 kwietnia wejściem w życie pierwszego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 resort zaprasza do przekazywania uwag do projektu rozporządzenia. Uwagi można przesyłać do soboty 18 kwietnia do godz. 13.00.