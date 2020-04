Nieoficjalnie Kancelaria Prezydenta zapowiada, że po zakończeniu kadencji I Prezes SN prezydent powoła zgodnie z ustawą osobę pełniącą obowiązki I Prezesa. To reakcja na dzisiejsze oświadczenie rzecznika SN sędziego Michała Laskowskiego, który poinformował, że na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym, po 30 kwietnia obowiązki I prezesa SN przejmie prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą, do którego będzie należało zwołanie Zgromadzenia Ogólnego. Dziś to prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józef Iwulski.