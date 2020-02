Na razie nie wiadomo, czy będzie to wysłuchanie, czy krótszy punkt informacyjny na temat bieżącego stanu spraw. "Jesteśmy w kontakcie z obojgiem komisarzy, którzy zajmują się tym tematem i zdecydujemy o tym wraz z nimi" - powiedziało dziennikarzom w Brukseli źródło dyplomatyczne.

Chorwacka prezydencja do tej pory wstrzymywała się od włączania do porządku obrad Rady ds. Ogólnych tematu rządów prawa. Takie nastawienie wywołało niezadowolenie w Parlamencie Europejskim. Szefowie pięciu frakcji wysłali list w tej sprawie do władz w Zagrzebiu i przewodniczącego Rady Europejskiej, by zwiększyć presję w kwestii procedury z art 7.

Na wtorkowym posiedzeniu ministrów ds. europejskich Komisja Europejska ma przedstawić swoją propozycję w sprawie przeglądów praworządności we wszystkich krajach członkowskich i zdaniem dyplomatów nie można wykluczyć również dyskusji na temat sytuacji w Polsce, czy na Węgrzech. Nie będą to jednak obrady w ramach procedury z art. 7.