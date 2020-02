"Do tej pory byliśmy zobligowani przez szefa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; (...) to zostało uchylone decyzją sądu. Czekamy teraz uzasadnienie (sądu). Jak otrzymamy uzasadnienie rozpoczniemy procedurę ujawniania tych danych" - powiedziała Witek pytana, kiedy Kancelaria Sejmu ujawni listy poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

"Wszyscy sędziowie zostaną poinformowani, że taka procedura zostanie uruchomiona" - dodała.

Przypomniała, że dane statystyczne, ilu sędziów poparło kogo, zostały już opublikowane.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w styczniu postanowienia prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które wstrzymują upublicznienie przez Kancelarię Sejmu podpisów pod listami poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.