1 stycznia

* Tego dnia wejdzie w życie duża część Pakietu Przyjazne Prawo (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych). PPP obejmuje "kilkadziesiąt punktowych" ułatwień dla biznesu. Np. prawo do błędu obejmie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG; będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Chodzi też o ułatwienia dla rzemiosła - możliwość założenia spółki bez utraty statusu rzemieślnika. Z początkiem roku rozszerzą się też możliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przez naukowców z zagranicy, którzy pracują w naszym kraju. Z kolei ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla przedsiębiorców zarejestrowanych CEIDG będzie obowiązywać od 1 czerwca, natomiast od 1 lipca wejdą w życie korzystniejsze zasady rozliczenia VAT w imporcie, co ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi.

* Zacznie obowiązywać również ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym. Kluczowe jej rozwiązania to skrócenie terminów zapłaty - 30 dni na zapłatę w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny; 60 dni na zapłatę, gdy wierzycielem jest firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw a dłużnikiem duży przedsiębiorca. Ustawa wprowadza też ulgę na złe długi w PIT i CIT (na wzór mechanizmu funkcjonującego w VAT). Da też uprawnienia prezesowi UOKiK do ścigania przedsiębiorstw, które są sprawcami największych zatorów płatniczych.

* W życie wchodzą niektóre przepisy ustawy o OZE. Rozszerza się definicja biogazu rolniczego o pochodzenie z oczyszczalni ścieków, w tym zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których nie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków. OSD, do których przyłączone są instalacje biogazu rolniczego mają przekazywać sprawozdania półroczne Dyrektorowi Generalnemu KOWR co do ilości wyprodukowanej z niego energii elektrycznej i ilości biogazu wprowadzonego do sieci. KOWR ma publikować zbiorczy raport. O wynikach aukcji dla OZE Prezes URE ma informować po 21 dniach, a nie niezwłocznie.

* Wchodzi w życie przepis ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z którym koncesje na wytwarzenie energii w OZE nowe otrzymują instalacje, które w momencie wytworzenia po raz pierwszy energii nie były starsze niż 72 miesiące.

* Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, tzw. "lex Uber". Nowe prawo ma uporządkować rynek usług taksówkowych i zlikwidować szarą strefę w przewozie osób. Nie trzeba będzie zdawać egzaminu z topografii miejscowości, a taksometr bedzie mógł być zastąpiony aplikacją. Przygotowana przez resort infrastruktury nowela, oprócz wprowadzenia licencji dla pośredników w przewozie osób, umożliwia korzystanie przez kierowców świadczących usługi przewozu osób z aplikacji zastępujących kasę fiskalną i taksometr. Przeciw temu rozwiązaniu protestowały korporacje taksówkowe.

* Nowelizacja ustawy o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki wchodzi w życie 1 stycznia. Nowe przepisy mają m.in. chronić morskie ekosystemy czy zapobiegać wprowadzaniu groźnych dla człowieka bakterii chorobotwórczych z wód balastowych statków. Przepisy opracowano, by wprowadzić wymogi międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (konwencji BWM), przyjętej w Londynie 13 lutego 2004 r.

* Wchodzą w życie nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Będą one wystawiane tylko w przypadku, gdy na paragonie będzie znajdować się numer identyfikujący nabywcę. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym, tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż.

* W życie też wchodzi obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line będą miały branże: paliwowa, warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne.

* Wchodzą w życie sankcje za zapłatę faktury na rachunek spoza tzw. białej listy VAT - rzetelnych podatników. W takim przypadku - jeżeli kwota zapłaty przekracza 15 tys. zł - podatnik nie może zaliczyć wydatków do kosztów uzyskania przychodów i podlega tzw. solidarnej odpowiedzialności za zaległości w VAT. Sankcji będzie można uniknąć informując fiskusa o przelewie na konto spoza "białej listy".

* Obowiązywać zacznie nowelizacja ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która przewiduje zmiany w ustawach o CIT i PIT. Wprowadzają one tzw. ulgę na złe długi. Nowe przepisy przewidują możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności. Na dłużnika zostanie nałożony obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania (podatek CIT i PIT) kwoty nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli nie zostało ono uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie.

* Wchodzi w życie docelowa niższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 17 proc.

* Wprowadzone zostają indywidualne rachunki podatników - tzw. mikrorachunki. To rachunki przypisane każdemu podatnikowi, na które będą płacone podatki PIT i CIT oraz VAT.

* Podwyższenie limitu dla małych podatników z obecnie obowiązującego limitu sprzedaży 1,2 mln euro do 2 mln euro

* Nowe stawki akcyzy na samochody hybrydowe i elektryczne. I tak w przypadku aut hybrydowych o pojemności silnika do 2 litrów podatek wyniesie 1,55 proc., powyżej - do 3,5 litra - 9,3 proc. Większe auta będą opodatkowane dotychczasową stawką w wysokości 18,6 proc.

* Wchodzi w życie 10 proc. podwyżka akcyzy na wyroby alkoholowe i produkty tytoniowe.

1 lutego

* Wejdzie w życie Mały ZUS plus. To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 roku zamknie się w 120 tys. zł. W Małym ZUS-ie plus składki na ubezpieczenie społeczne mają być liczone proporcjonalnie do dochodu i niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. Z obniżonej składki będzie można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga nie obejmie przedsiębiorców, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców oraz tych, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej i jednocześnie są zwolnieni z podatku VAT.

15 lutego

Wchodzi w życie przepis ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z którym minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunki jej współpracy z systemem elektroenergetycznym. Rozporządzenie ma też regulować warunki przyłączania do sieci oraz tryb ich wydawania oraz dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia udziału energii elektrycznej z mikroinstalacji, bezpieczeństwo i niezawodne funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego, oraz wymagania w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

1 marca 2020

Zacznie obowiązywać Prosta Spółka Akcyjna. Nowy rodzaj spółki (PSA) ma sprawić, że polscy innowacyjni przedsiębiorcy będą mogli łatwiej niż obecnie założyć firmę i pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju działalności. Główne cechy prostej spółki akcyjnej to: 1 zł kapitału na start, szybka rejestracja elektroniczna, elektronizacja procedur - np. możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej lub podczas wideokonferencji.

1 kwietnia

* Wchodzą w życie zmiany w VAT, m.in. likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K i VAT -27. Zamiast tego przedsiębiorcy będą składali nowe pliki JPK_VAT. Najpierw nowy obowiązek obejmie dużych podatników.

* W życie wejdą zmiany ustawy o VAT wprowadzające tzw. nową matrycę stawek oraz Wiążącą Informację Stawkową. Zmiany dotyczą zasad klasyfikacji usług i towarów oraz ustalania ich stawek VAT, co będzie się wiązało także ze zmianami stawek na niektóre towary. Obniżka stawki z 8 proc. do 5 proc. obejmie owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów. Stawką 5-proc. będą opodatkowanie pieczywa każdego rodzaju oraz ciastka a także zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna. Taka sama stawka obejmie żywność dla niemowląt i małych dzieci, a także smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe a także artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy). Niższa stawka w wysokości 8 proc. będzie naliczana w przypadku musztardy i niektórych przypraw przetworzonych.

Homary i ośmiornice, inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz kawior i dania sprzedawane w placówkach gastronomicznych, których składnikiem są te produkty będą opodatkowane 23-proc. stawką. Taka sama stawka będzie miała zastosowanie do lodu używanego do celów spożywczych.

1 lipca

* W życie wchodzi obowiązek składania nowych plików JPK_VAT zamiast deklaracji m.in. VAT-7 i VAT-27 obejmie pozostałych podatników.

* Obowiązywać zacznie zmiana w akcyzie, która przewiduje opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych. Stawka ma wynieść 0,55 zł za każdy mililitr płynu.

* Wchodzą w życie regulacje, które nakazują instalację kas fiskalnych on-line w branży gastronomicznej, w usługach w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i sprzedaży węgla.

* Zmiana zasad rozliczania VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej. Czynni podatnicy VAT będą mogli rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

* Pojawi się możliwość zawarcia umowy o współdziałanie z szefem KAS. Będą mogli ją zawrzeć podatnicy o przychodzie przekraczającym w poprzednim roku podatkowym 50 mln euro. Podatnicy z którymi zostanie zawarta umowa o współdziałanie mogą liczyć na określone przywileje w zakresie obowiązków podatkowych. Umowa ma zapewnić przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego oraz wzajemne zaufanie i zrozumienie między organem podatkowym a podatnikiem.