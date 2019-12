W piątek Sejm rozpoczął drugie czytanie projektu PiS nowelizującego ustawy sądowe.

Przemysław Czarnek (PiS) złożył trzy poprawki do projektu ustawy. "Istotą pierwszej poprawki jest użycie wyrazu działanie i zaniechanie w liczbie pojedynczej, zamiast liczby mnogiej" - powiedział.

"Druga poprawka ma na celu przekazanie do wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN spraw skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyższego, jeżeli chodzi o podważenie legalności działania sędziego" - przekazał poseł PiS.

"Trzecia poprawka ma na celu objęcie dyspozycją przepisu również wniosków o oznaczenie sądu, przed którym ma się toczyć postępowanie składanych na podstawie artykułu 45 Kodeksu postępowania cywilnego" - poinformował Czarnek.

Polityk złożył też wniosek o przejście do trzeciego czytania bez odsyłania projektu do komisji.

Podczas drugiego czytania projektu PiS dot. sądownictwa, Czarnek stwierdził, że "państwo sędziów" to "mutacja, która osłabia praworządność". "Państwo sędziów to jest dokładnie to państwo i ten model, do którego państwo dążycie i które chcecie wprowadzać od trzech tygodni przy pomocy posłusznych sobie sędziom" - mówił do połów pozycji.

"Przez ostatnie trzy tygodnie sędziowie uzurpują sobie prawo do tego, żeby stwierdzać, że nie istnieje Izba Dyscyplinarna SN, sędziowie uzurpują sobie prawo do tego, żeby stwierdzać, kto jest sędzią, a kto nie" - mówił.

Czarnek zarzucił posłom opozycji, że "podcięli oni żyły polskiemu porządkowi prawnemu i ładowi konstytucyjnemu". "Ta rana krwawi, a my to, co mamy zrobić - i dlatego to robimy w takim tempie - to musimy ten plaster na tę ranę przykleić, bo nie możemy pozwolić na to, żeby wykrwawił się polski porządek prawny, czego wy chcecie" - dodał.

"Jakim cudem w dalszym ciągu powtarzacie głupotę, w którą nie wierzą Polacy: urojony polexit. To wy chcecie wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, to wy kablujecie do Komisji Europejskiej, to wy kłamiecie na temat Polski, to wy kłamiecie na temat społeczeństwa polskiego. A my wam na to nie pozwolimy, nie damy się wypchnąć z Unii Europejskiej" - stwierdził.

Czarnek oświadczył, że klub PiS doprowadzi do tego, że "ta ustawa dzisiaj będzie uchwalona", bo plaster na rany, którą zrobiła opozycja musi być przyczepiony. "Ratujemy praworządność w Polsce" - dodał.