Sędziowie w Luksemburgu podkreślili, że Francja nie może wymagać od Airbnb posiadania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami, bo nie notyfikowała tego wymogu Komisji Europejskiej.

Wskazali przy tym, że służący do rezerwacji noclegów przez internet Airbnb to tzw. usługa społeczeństwa informacyjnego, którą reguluje dyrektywa o handlu elektronicznym, a nie jak chciała strona francuska wyłącznie pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Dla amerykańskiej korporacji taki wyrok oznacza wyłączenie z europejskich przepisów dotyczących pośredników nieruchomości, co mogłoby skomplikować jej działanie na Starym Kontynencie.

Orzeczenie TSUE to konsekwencja skargi wniesionej przez Stowarzyszenie na rzecz zakwaterowania i turystyki zawodowej we Francji (AHTOP) przeciwko platformie pośredniczącej między oferującymi nieruchomości na wynajem krótkoterminowy, a osobami poszukującymi tego rodzaju zakwaterowania.

Francuskie stowarzyszenie argumentowało, że Airbnb nie ogranicza się do umożliwienia nawiązania kontaktu obu stronom, ale wykonuje działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami, mimo iż nie posiada do tego licencji. To z kolei byłoby naruszeniem tzw. ustawy Hougueta, która nad Sekwaną jest stosowana do działalności agentów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Airbnb broniło się wskazując, że dyrektywa o handlu elektronicznym stoi na przeszkodzie takiemu uregulowaniu. Odpowiadając na pytanie francuskiego sądu w tej sprawie TSUE podzielił argumenty korporacji, uznając ją za platformę internetową, a nie agenta działającego na rynku nieruchomości.

"Charakter powiązań istniejących pomiędzy usługą pośrednictwa a świadczeniem usługi zakwaterowania nie uzasadnia wykluczenia możliwości uznania owej usługi pośrednictwa za +usługę społeczeństwa informacyjnego+" - podkreślił TSUE.

Sędziowie w Luksemburgu zarzucili przy tym Francji, że ta nie poinformowała KE, że chce objąć Airbnb wymogiem posiadania licencji.

Spółka przyjęła decyzję TSUE z zadowoleniem, podkreślając, że współpracuje z lokalnymi władzami by pomagać gospodarzom w przestrzeganiu zasad i płaceniu odpowiednich podatków.