1. Monika Horna-Cieślak 30 lat, adwokat, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Specjalizuje się w pomocy prawnej dzieciom maltretowanym, wykorzystywanym seksualnie, doświadczającym przemocy fizycznej oraz psychicznej. Działanie na rzecz poprawy sytuacji dzieci krzywdzonych jest jej życiową pasją, którą realizuje od 19. roku życia.

Po zdaniu matury na stałe związała się z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) – najpierw jako wolontariusz, potem – pracownik. W organizacji tej koordynuje program „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku”. Swoją misję realizuje na wielu polach: prowadząc badania naukowe, szkoląc, przekonując do potrzeby zmiany prawa i praktyki, reprezentując dzieci w sądzie jako ich pełnomocnik. Jak mówią jej współpracownicy, jest mistrzynią w nawiązywaniu partnerstw – czy to z Ministerstwem Sprawiedliwości, czy z samorządami zawodowymi bądź stowarzyszeniami sędziów.

Gdy dostrzegła, że dzieciom przed przesłuchaniem wysyłane jest wyłącznie oficjalne zawiadomienie o czynności z suchym wyciągiem z przepisów, przeprowadziła cały proces powstania adresowanej do nich ulotki „Będę świadkiem. Informacje dla dzieci i młodzieży” i zachęcała, na zasadach dobrych praktyk, aby sekretariaty sądów dołączały do korespondencji tę publikację. Zainicjowała też przeprowadzenie pierwszych w Polsce, ogólnopolskich badań akt sądowych dotyczących instytucji kuratora procesowego czy praktyki przesłuchiwania dzieci po nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 2013 r. oraz certyfikowała tzw. przyjazne pokoje przesłuchań dzieci.

2. Monika Gebel 33 lata, adwokat, Baker McKenzie

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla klientów – również globalnych – z branż innowacyjnych technologii i gier wideo. Współpracuje m.in. z General Motors (przy wprowadzaniu na polski rynek tzw. connected cars – pojazdów, które dzięki dostępowi do internetu i rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji mają coraz większą autonomię w działaniu). Wspiera też krajową spółkę ElectroMobility Poland, która realizuje projekt stworzenia polskiego samochodu elektrycznego.

Jej pasją jest prawo gier wideo – dziedzina, która dopiero się rozwija wraz z zyskującym na znaczeniu sektorem rynkowym. Mecenas Gebel może się pochwalić doradztwem na rzecz największych i znanych na całym świecie polskich spółek z tej branży: CD Projekt Red i Techland. Zorganizowała też i współprowadziła Game Academy – pierwszy ogólnopolski kurs dla młodych prawników zainteresowanych prawem gier wideo.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kulturoznawcze w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Uzyskała również stopień magistra prawa francuskiego na Uniwersytecie w Poitiers. Pro bono doradza młodym artystom, na co poza wiedzą prawniczą pozwala jej znajomość rynku sztuki w Polsce.

3. Marcin Frąckowiak 31 lat, radca prawny, Sadkowski i Wspólnicy

Zajmuje się głównie zagadnieniami zbiorowego prawa pracy, negocjacjami umów z organizacjami społecznymi, reprezentacją pracodawców w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi oraz sporami sądowymi. Doradza największym pracodawcom w Polsce, m.in. przy restrukturyzacji zatrudnienia i wprowadzaniu nowych zasad wynagradzania.

Wygrywał przed Sądem Najwyższym w precedensowych postępowaniach – m.in. w sprawie zmieniającej sposób oceny dowodów przy ustalaniu istnienia choroby zawodowej oraz dotyczącej korzystania z opinii wielu biegłych do ustalenia prawa pracownika do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jest współautorem rozstrzygniętego przez TK pytania prawnego w sprawie dotyczącej pojęcia podróży służbowych wobec grupy pracowników mobilnych.

W INP PAN przygotowuje pod kierunkiem prof. Jerzego Wratnego rozprawę doktorską o odpowiedzialności stron za prowadzenie sporu zbiorowego w sposób sprzeczny z prawem. Prowadzi poczytny blog PrawoPracy.Blog.

4. Natalia Kabacińska 31 lat, radca prawny, WKB Wierciński Kwieciński Baehr

Prawnik do zadań specjalnych w zespole rozwiązywania sporów w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Projektuje strategie procesowe najbardziej skomplikowanych spraw, często mających wiele wątków międzynarodowych czy też precedensowych, śledzonych przez opinię publiczną (przykładowo spory o stwierdzenie nieważności umów sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów czy też spory z zakresu private enforcement oparte o nową ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Samodzielnie reprezentuje przedsiębiorców w skomplikowanych sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w których wartość sporu przekracza nierzadko kilkadziesiąt milionów złotych. W czasie wolnym wspina się po górach, jest instruktorką narciarstwa, uprawia skitourig i skialpinizm.

5. Marta Burgiel -Bosak 33 lata, doktor nauk prawnych, radca prawny, Selvita

Kompetencje prawnika łączy z wykształceniem ekonomicznym. Jej pracę obronioną na WPiA UJ uznano za najlepszą pracę doktorską z zakresu regulacji rynku finansowego (Nagroda Przewodniczącego KNF). Przeprowadziła z sukcesem proces podziału biotechnologicznej spółki giełdowej Selvita S.A. na dwie niezależne, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki – w rekordowym czasie siedmiu miesięcy.

– Marta z wytrwałością poszukuje rozwiązań prawnych, które nie tylko zabezpieczają prawne interesy spółki, ale przede wszystkim przynoszą jej wymierne korzyści – mówi o niej Bogusław Sieczkowski, prezes Selvity. Podkreślana jest jej skuteczność w prowadzeniu negocjacji oraz rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów na etapie przedsądowym.

Jest także zaangażowana w pracę na rzecz Fundacji Liderek Biznesu – inicjatywy wspomagającej rozwój zawodowy kobiet.



