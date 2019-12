Dlaczego kancelaria w XXI w. w ogóle powinna interesować się drukiem?

źródło: Materiały Prasowe

Epson: Chyba mało kto spoza branży prawniczej zdaje sobie sprawę z ilości wydruków produkowanych miesięcznie w kancelariach. Ich działalność wciąż w dużej mierze opiera się o pracę z papierowymi dokumentami oraz tradycyjną korespondencją. Z kolei patrząc w przyszłość, mimo postępującej cyfryzacji, drukowanie jako element obiegu i archiwizacji dokumentów w najbliższym czasie nadal będzie nie do zastąpienia. Dlatego rozsądnym wyborem firm prawniczych w kwestii zaplecza biura będzie sprzęt zwiększający wydajność, jednocześnie optymalizując przy tym wydatki związane z kosztami wydruku. Obecnie jedynym rozwiązaniem, które w równym stopniu realizuje te potrzeby, jest czarno-biały druk atramentowy.

W takim razie, w czym druk atramentowy jest lepszy od laserowego?

Epson: Koszty użytkowania atramentowych modeli drukarek czy urządzeń wielofunkcyjnych są nawet o 50 proc. niższe w porównaniu z urządzeniami laserowymi. Tak spore oszczędności wynikają m.in. z faktu, że koszt druku jednej strony A4 wynosi mniej niż 1 gr. W cenę nowej drukarki wliczony jest także startowy zapas atramentu, którym wydrukujemy aż 11 tys. stron – dla uzmysłowienia, przekłada się to na 22 ryzy papieru. Dobrą wiadomością jest również niewielki koszt uzupełniania tuszów po jego wyczerpaniu – za jedną butelkę, czyli równowartość 5 zasileń „laserówek”, zapłacimy mniej niż 50 zł. W przypadku drukarek Epsona oszczędności przekładają się także na ochronę środowiska. Nie dość, że urządzenia generują znacznie mniej odpadów (jedna mała butelka z atramentem zastępuje pięć kaset z tonerem), to jednocześnie zapewniają mniejsze zużycie energii elektrycznej aż o… 95 proc. - modele z serii EcoTank Mono podczas pracy pobierają jedynie 12 Wat energii, natomiast dla lasera podobnej klasy, wartość poboru mieści się w przedziale od 170 Wat do nawet 360 Wat.





Skoro jest taniej i bardziej ekologicznie, to pewnie urządzenia są droższe w zakupie?

Epson: Nasze urządzenia nie rywalizują ceną z najtańszymi laserówkami, a mimo to… ich zakup to po prostu oszczędności. Składa się na to niebywale niska cena (wspomniany koszt poniżej 1 gr za stronę druku) oraz wysoka jakość wykonania i długowieczność. Ich trwałość związana jest z brakiem takich elementów jak bębny, grzałki, czy tonery, które wymagają częstych wymian. Wybierając EcoTank możemy zapomnieć o cyklicznych pracach serwisowych oraz wynikających z nich przestojach pracy. O tym, jak bardzo jesteśmy pewni swego sprzętu świadczy to, że oferujemy promocję, w ramach której standardowe 12 miesięcy gwarancji i 100 tys. stron można wydłużyć za darmo aż do 3 lat (www.epson.pl/gwarancjanadrukarki). Dla każdego nabywcy przygotowaliśmy także akcję, w ramach której przy zakupie nowego urządzenia istnieje możliwość uzyskania zwrotu do 500 zł (www.epson.pl/zwrot). Z decyzją o zakupie naprawdę warto się pośpieszyć, bo oferta potrwa tylko do 31.12.2019 roku. Sumując te dwie promocje, prawdopodobnie obecnie jest to najbardziej atrakcyjna oferta tego typu na rynku

Wróćmy na chwilę do specyfikacji technicznych. Jeszcze kilka lat temu drukarki laserowe były dużo szybsze. Czy coś się w tej kwestii zmieniło?

źródło: Materiały Prasowe

Epson: Specjalizujemy się w druku i od lat opracowujemy nowe, autorskie technologie, takie jak eliminujący podgrzewanie tuszów i podzespołów druk piezoelektryczny – właśnie ta metoda pozwoliła nam nie tylko dogonić konkurencję, ale nawet ją wyprzedzić. Najlepszym tego przykładem jest krótki czas wydruku pierwszej strony, która pojawia się na podajniku drukarki po upływie zaledwie 6 sekund. Tak ja wspomniałem na początku, doskonale wiemy, że kancelarie sporo drukują, dlatego polecany model EcoTank M3170 ma wydajność 39 str./min. i to przy obciążeniu rzędu 20 tys. stron na miesiąc. Niebagatelne znaczenie szczególnie w przypadku wielostronicowych dokumentów ma także możliwość drukowania bez zbędnych przerw – inaczej niż w urządzeniach laserowych, które potrafią się szybko przegrzewać, przez co wstrzymują druk aż do momentu obniżenia temperatury podzespołów. Epson oszczędza czas także dzięki praktycznie bezobsługowej eksploatacji, która ogranicza się do uzupełniania atramentu co kila tysięcy stron. Ten proces uprościliśmy maksymalnie: drukarka napełniania jest atramentem wprost z butelki bez brudzenia rąk i kapania.

A jak wygląda kwestia jakości? Wydruki to przecież wizytówka kancelarii …

Epson: Kancelarie, podobnie jak wiele innych instytucji, wykorzystują druk jako element „brandingu”, budującego wiarygodność, dlatego tak ważne, by oficjalne pisma, nadruki na kopertach czy inne dokumenty były estetyczne i jednocześnie trwałe. Warto zaznaczyć, że druk atramentowy od zawsze zapewniał dużo lepszą jakość niż laserowego. W przypadku drukarek z serii EcoTank Mono dodatkowo zastosowano słynąca z wydruków najwyższej rozdzielczości, głowicę drukująca PrecisionCore, która dotychczas dostępna była jedynie w biznesowych seriach. Co więcej, modele Epson w przeciwieństwie do drukarek laserowych, obsługują także wiele nośników. Świetnie nadają się np. do drukowania pism specjalnych czy dyplomów na papierze o grubszej gramaturze, etykiet samoprzylepnych na segregatory, etc.. Nie bez znaczenia jest także zastosowanie odpornego na działanie promieniu UV oraz wilgoci atramentu pigmentowego, który gwarantuje, że wydruki nie stracą na jakości nawet przez 10 lat. Nic więc dziwnego, że jest to rozwiązanie najczęściej polecane do zadań związanych z archiwizacją.

W trakcie naszej dyskusji często pojawiał się model EcoTank ET-M3170. Dlaczego?

źródło: Materiały Prasowe

Epson: Nieprzypadkowo o nim wspominałem : ET-M3170 jest to urządzenie 4 w 1, czyli obok drukowania zapewnia także skanowanie, faksowanie oraz kopiowanie. Wygodę użytkowania zapewnia duży dotykowy panel z bardzo przyjaznym interfejsem. Na wyposażeniu znalazła się pojemna szuflada na papier o pojemności 250 arkuszy, która zmniejsza częstotliwość uzupełniania papieru. Z kolei tylny podajnik na nośniki specjalne pozwala na szybki druk dokumentu o niestandardowych rozmiarach bez potrzeby wyjmowania szuflady z A4. Wśród funkcji znaleźć możemy także możliwość przesyłania plików do druku lub zarządzania skanowaniem z pomocą urządzeń mobilnych - dostępnych jest aż 6 standardów zdalnych połączeń, w tym m.in. Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Google Cloud Print. Oczywiście nie mogło zabraknąć także funkcjonalności dwustronnego druku czy automatycznego podajnika, który oszczędza czas przy skanowaniu i kopiowaniu wielostronicowych dokumentów.

Więcej informacji na stronie Ceneo.pl.