Gebel zajęła drugie miejsce w VIII edycji konkursu „Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019”, zorganizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i Wolters Kluwer. Konkurs wyłonił młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.

Monika Gebel, laureatka Rising Stars 2019: Prawnik nie powinien się ograniczać do samego prawa

- Od początku mojej kariery zajmuje się prawem autorskim i to był dla mnie naturalny kierunek rozwoju, ale w momencie kiedy pojawiły się zagadnienia związane z nowymi technologiami i tym, jaki jest charakter prawny p. algorytmów czy programów komputerowych, zaciekawiło mnie to – mówi o sobie Monika Gebel. - Myślę, że jest to fascynujące intelektualnie, jak można jako prawnik zajmować się tymi zagadnieniami i pomagać przedsiębiorcom w tym, aby te rozwiązania ujrzały światło dzienne i żeby pojawiały się na rynku.

Jaki według laureatki powinien być prawnik przyszłości?

- Powinien przede wszystkim interesować się tym, co dzieje się na rynku – mówi adwokat. - Nie ograniczać się do samego prawa, ale patrzeć np. na to, w jaką stronę zmierza np. rozwój najbardziej dynamicznych branż. To pomaga później zrozumieć problem klientów, którzy przychodzą z takimi problemami.