1. Szukamy oszczędności

EcoTank Mono drukuje za mniej niż 1 gr za stronę w formacie A4, a użytkowanie w ciągu 3 lat przekłada się na oszczędności na poziomie aż 50% kosztów druku w stosunku do laserówek. Niewiarygodne? A jednak! Dzieje się tak, ponieważ jedna niewielka butelka z atramentem pigmentowym zastępuje… aż 5 tonerów. Kupując nowe urządzenie Epson z tej serii otrzymujemy w prezencie dwie takie porcje. Jest to zapas atramentu, który pozwoli w praktyce na wydruk… 22 ryz papieru (11 tys. stron). Poza oszczędnością, oznacza to także spokój na długie miesiące, a nawet lata. Warto pamiętać, że zakup kolejnej butelki tuszu, po wyczerpaniu startowych materiałów, to koszt poniżej 50 zł.

Nie mniejsze znaczenie mają także niskie koszty związane z eksploatacją. Monochromatyczne urządzenia z serii EcoTank ograniczają zużycie energii elektrycznej o 95 proc. w porównaniu do urządzeń laserowych. Tak wielka różnica na korzyść sprzętu Epsona związana jest z zastosowaniem w nich autorskiej technologii druku piezoelektrycznego, która nie wymaga podgrzewania atramentu. W efekcie pozwala to na wymierne oszczędności, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska.

Dodatkowo, wszystkie urządzenia z serii EcoTank (w tym także mono) objęte są akcją, w ramach której każdy nabywca może uzyskać zwrot do 500 zł ceny nowego urządzenia.

2. Czas to pieniądz

źródło: Materiały Prasowe

Kolejną zaletą technologii Epson eliminującej konieczność nagrzewania sprzętu jest krótki czas wydruku - pierwsza strona pojawia się na drukarce po 6 sekundach. Dodatkowo głowice drukujące PrecisionCore, pozwalają na druk co najmniej tak samo szybki, jak w laserówkach – przykładowo model EcoTank M3170 ma wydajność 39 str./min. i to przy obciążeniu rzędu 20 tys. stron na miesiąc.

Wszystkie urządzenia Epson z serii EcoTank wyposażone są w autorski system zasilania w atrament, który eliminuje konieczność wymiany kartridży czy tonerów. Uzupełnianie tuszu sprowadza się do dolewania atramentu do urządzenia z butelki zaprojektowanej tak, by uniemożliwić jego rozlanie czy zabrudzenie. Wysoka wydajność systemu sprawia z kolei, że nawet przy intensywnej eksploatacji odbywa się to nie częściej niż co kilka miesięcy, a to przekłada się na znacznie skrócenie czasu obsługi.

Dodatkowo, brak podzespołów wymagających wymiany zapewnia eksploatację bez przestojów i generowania szkodliwych dla środowiska odpadów. Bezawaryjną pracę potwierdza też promocja rozszerzająca standardowy okres ochronny – dzięki niej z 12 miesięcy można wydłużyć go do 3 lat i 100 tys. stron.

3. Wydruk w jakości premium

Drukarki atramentowe w porównaniu z konstrukcjami laserowymi od zawsze zapewniają lepszą jakość druku, a dodatkowo większość monochromatycznych modeli EcoTank wykorzystuje znaną z rozwiązań klasy premium głowicę drukująca PrecisionCore. Dzięki niej wydruki charakteryzują się nieporównywalną rozdzielczością oraz szczegółowością.



Atramentowy druk w wykonaniu Epsona jest jednocześnie synonimem trwałości - tusz wnika w strukturę papieru, a tekst i obraz nie jest podatny na wykruszenie, jak to bywa w przypadku innych technologii. Pigmentowy atrament firmy Epson zapewnia też odporność na działanie promieni UV oraz wilgoci, w efekcie umożliwiając zachowanie najwyższych parametrów wydruku nawet przez 10 lat. Z tego powodu jest to rozwiązanie szczególnie polecane do zadań związanych z archiwizacją, tak istotną dla firm prawniczych.

4. Dobry klimat... nie tylko w pracy

źródło: Materiały Prasowe

Ekologia już jakiś czas temu przestała być modą, stając się koniecznością pierwszego rzędu. W tym kontekście nie może dziwić coraz większe zapotrzebowanie na rozwiązania zaprojektowane tak, by chronić środowisko. Za doskonały przykład takiego podejścia mogą posłużyć EcoTanki Mono od Epsona. Pomijając ich dużo mniejsze zużycie energii elektrycznej, zapewniają radykalne ograniczenie odpadów. To, że jedna butelka przekłada się na 5 zużytych tonerów wraz z pudełkami, oznacza nie tylko oszczędność pieniędzy w firmie, ale także zmniejszenie śladu węglowego związanego z ich wytworzeniem, transportem i utylizacją. Identyczną korzyść przynosi też wyeliminowanie cyklicznie wymienianych części eksploatacyjnych, takich jak bębny, pasy transmisyjne czy grzałki, których w Epsonie… po prostu nie ma!

5. Biznesowe „must have” dla kancelarii i nie tylko

Modele wchodzące w skład serii EcoTank wyposażono w wiele biznesowych funkcji. Wśród nich znaleźć można m.in. druk dwustronny czy możliwość przesyłania dokumentów do druku lub skanowania z pomocą urządzeń mobilnych - dostępnych jest aż 6 standardów zdalnych połączeń, w tym m.in. Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Google Cloud Print. W przeciwieństwie do drukarek laserowych, urządzenia Epson obsługują także wiele nośników (papier grubszy, fotograficzny, etc.), co jest szczególnie przydatne w trakcie drukowania oficjalnych pism na różnych papierach.

Wielofunkcyjność modeli oferujących drukowanie, skanowanie, kopiowanie i opcjonalnie (np. w modelu ET-M3170) faksowanie, pozwala zintegrować kilka urządzeń w jednym sprzęcie. Z kolei automatyczny podajnik dokumentów oszczędza czas przy skanowaniu i kopiowaniu wielostronicowych dokumentów. Co więcej, pojemna szuflada na papier pojemności 250 arkuszy wyraźnie zmniejsza konieczność częstego uzupełniania papieru. Urządzenie wyposażone jest też w tylny podajnik na nośniki specjalne, umożliwiając szybki druk pojedynczego dokumentu o niestandardowych rozmiarach, bez potrzeby wyjmowania szuflady z A4. Nie bez znaczenia jest także obecność dużego panelu dotykowego, który pozwala na wygodną oraz intuicyjną obsługę urządzenia.