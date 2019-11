Rozwiązanie wprowadzone przez Lasy Państwowe to wyjście naprzeciw oczekiwaniom osobom uprawiający survival oraz bushcraft. Pierwsza aktywność sprowadza się głównie do umiejętności przetrwania w surowych warunkach na łonie natury, druga z nich dorzuca do tego elementy życia z nią w zgodzie i harmonii, a także zrozumienie praw rządzących przyrodą.

Jak się okazuje, ten rodzaj spędzania wolnego czasu w Polsce może praktykować nawet 40 tys. osób. Jak wygląda ich sytuacja prawna, gdy chcą spędzić noc w dziczy? Zgodnie z art. 30 ustawy o lasach, zakazane jest biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego. Problem pojawia się jednak przy znaczeniu słowa „biwakowanie”, gdyż termin ten nie został doprecyzowany w naszym systemie prawnym.

- Postanowiliśmy wyjść na przeciw ich oczekiwaniom i zaproponować rozwiązanie, które pozwala na biwakowanie. Skorzystaliśmy też z opinii prawnej, według której skoro ustawodawca nie określa dokładnie sposobu wyznaczenia przez nadleśniczego miejsc biwakowych, to można wskazać nie tylko konkretne, punktowe miejsce, ale również cały duży teren o precyzyjnie określonych granicach – informują Lasy Państwowe.

Na dziko też w Bieszczadach

Sporym problemem w wyznaczaniu obszarów dopuszczających nocowanie w lesie na Podkarpaciu okazały się tereny chronione i ostoje dzikiej zwierzyny. Jak informuje RDLP w Krośnie, Udało się jednak wytypować obszary leśne na terenie LKP „Lasy Bieszczadzkie” o powierzchni prawie 1000 ha. W Nadleśnictwie Baligród jest to 516 ha w okolicach Zalewu Solińskiego (Bukowiec, Zawóz, Rajskie), zaś w Nadleśnictwie Cisna 452 ha w rejonie Zawoju i Jaworca, ale poza terenem rezerwatu Sine Wiry.

Z programu pilotażowego wyjęte zostały natomiast ostoje zwierzyny i obszary podlegające wyższym formom ochrony przyrody.

Okres pilotażu potrwa od 21 listopada 2019 r. do 23 listopada 2020 r. Po tym czasie Lasy Państwowe mają zweryfikować, jak w praktyce sprawdziła się nowa, legalna forma korzystania obszarów leśnych.

Mapa - tereny dopuszczone do survivalu / Media

Jak legalnie biwakować w lesie?

• biwakować w dowolnym miejscu będzie można w grupie do czterech osób i nie dłużej niż dwie noce z rzędu bez zgody nadleśnictwa. Konieczne będzie jednak uprzedzenie o tym fakcie nadleśnictwa drogą mailową;

• Biwakujący będą musieli przywrócić miejsce do stanu wyjściowego, przed wszystkim posprzątać po sobie – zgodnie z zasadą leave no trace (nie można zostawiać po sobie śladów);

• Nie można używać otwartego ognia ze względu na wysokie ryzyko występowania pożarów.