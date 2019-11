Sędzią TK, SN, NSA i TS nie będzie mogła być osoba, która była pracownikiem prokuratury i innych organów ścigania od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 - zakłada projekt noweli przygotowany przez Konfederację. Ma on związek z tym, że jednym z kandydatów PiS do TK został Stanisław Piotrowicz.źródło: Agencja Gazeta

autor zdjęcia: Fot. Patryk Ogorzalek Agencja Gazeta