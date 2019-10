Jeszcze we wrześniu Dudzicz przesłał do prezydium Rady oświadczenie, w którym poinformował m.in. o zawieszeniu swoich działań jako zastępcy rzecznika prasowego KRS. Dudzicz napisał, że w związku z doniesieniami prasowymi o jego "rzekomym udziale w internetowych wypowiedziach, które, jak zostało przedstawione, mogą nosić cechy antysemityzmu", wyraża z tego powodu "stanowczy sprzeciw i ubolewanie".źródło: ShutterStock

Prezydium KRS wezwie sędziego Jarosława Dudzicza do powstrzymania się od wykonywania mandatu członka Rady - przekazał we wtorek PAP przewodniczący KRS Leszek Mazur. Jak dowiedziała się PAP, ma to związek z doniesieniami o antysemickich wpisach Dudzicza.