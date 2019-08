Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 odbędzie się w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca. Do jego przeprowadzenia zostanie wykorzystana metoda samopisu internetowego – respondenci uzupełnią potrzebne dane, korzystając z przygotowanej w tym celu aplikacji. Za nieprzystąpienie do spisu groziła będzie kara grzywny.