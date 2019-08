Zgodnie z nowelą rozszerzony zostanie także zakres możliwości działań konsula w sprawie udzielenia pomocy obywatelowi polskiemu. W myśl noweli konsul będzie mógł żądać od organów władzy publicznej, sądów, prokuratury, organizacji lub instytucji, udzielenia informacji lub udostępniania dokumentów, w tym zawierających dane niezbędne do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego, jeśli będzie to konieczne do udzielenia pomocy konsularnej.źródło: ShutterStock