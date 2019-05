W Warszawie odbywa się we wtorek manifestacja pracowników sądów i prokuratur. Domagają się oni wzrostu miesięcznego wynagrodzenia pracowników sądów i prokuratur o 450 zł netto jeszcze w 2019 r.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pytany był we wtorek o to, czy rząd planuje skierować nowe propozycje do tej grupy zawodowej. "Wczoraj rozmawiałem z panem premierem i panią minister finansów na temat przyszłego budżetu, propozycji wskaźników" - powiedział minister. "Nie chcę tu ujawniać szczegółów, ale te rozmowy trwają i rzeczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości będzie postulować rozwiązania, które będą wychodzić naprzeciw - przynajmniej w jakiejś części - oczekiwań pracowników" - zapowiedział minister.

Ziobro poinformował również, że w MS trwają prace nad projektem ustawy, która "ma charakter zasadniczy dla pracowników sądów i prokuratur". Jak zapowiedział, mają się tam znaleźć zapisy związane ze statusem, pozycją społeczną i możliwościami zarobkowymi pracowników sądów i prokuratur.

"O szczegółach też w tym momencie nie chcę mówić, bo trwają jeszcze negocjacje i rozmowy na temat zapisów konkretnych tej ustawy" - zaznaczył Ziobro.