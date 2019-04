"Polska jest jednym z pierwszych krajów w Unii Europejskiej, który zdołał w pełni dostosować krajowe ramy prawne do zapisów rozporządzenia. To sukces, który zdołaliśmy osiągnąć dzięki ścisłej współpracy resortu cyfryzacji ze wszystkimi uczestnikami procesu legislacyjnego (...), jak i dzięki szerokim konsultacjom społecznym" – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski, cytowany w komunikacie resortu.

Pakiet zmian uchwalony 21 lutego 2019 r. zmienia 162 polskie akty prawne. Jak podkreśliło MC, z punktu widzenia obywatela wzmacnia ochronę prywatności i gwarantuje dostęp do interesujących go danych. Obywatel będzie miał np. możliwość uzyskania szczegółowych informacji o celach przetwarzania jego danych przez instytucje finansowe i sposobie ich wykorzystania, w tym prawo do uzyskania wyjaśnienia, na jakiej podstawie bank podjął decyzję o odmowie udzielenia kredytu. Nowe przepisy uprawnią też pacjenta do dostępu do pełnej dokumentacji medycznej – będzie mógł otrzymać pierwszą kopię dokumentów całkowicie bezpłatnie.

Ustawa zmienia również część zapisów Kodeksu pracy, chroniąc pracowników przed zbędnym – w świetle wykonywanych przez nich zadań – monitoringiem, oraz dając im prawo do odmowy podania informacji, które nie są niezbędne z punktu widzenia określonych w umowie o pracę obowiązków.

Obywatel ma mieć również zagwarantowane pełne prawo do informacji o tym, kto jest administratorem jego danych oraz jakim podmiotom jego dane są powierzane i jaki jest zakres przetwarzania danych. Z kolei próby wyłudzeń czy wymuszenia zamówienia zbędnej usługi związanej z RODO będą traktowane jako groźba bezprawna i tym samym bezwzględnie karane.

"Przepisy tworzyliśmy z myślą o doprecyzowaniu wielu obszarów codziennej praktyki biznesowej. Doprowadzenie polskich przepisów do pełnej zgodności z zapisami RODO było jednym z największych wyzwań legislacyjnych, z jakim zmierzyła się Polska od czasów wstąpienia do Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że przyjęty przez nas przy tej okazji model współtworzenia prawa z udziałem tych, na których funkcjonowanie ma ono bezpośredni wpływ na trwałe wejdzie do standardów legislacyjnych w Polsce" - ocenił wiceminister cyfryzacji Karol Okoński.